ROMA -a Domenica Live torna a parlare die del suo rapporto coni figli. Dopo la scorsa puntata, in cui a dire la loro in studio erano stati i gemelli Francesca e Filippo, oggi, per la prima volta, parla la primogenita di, che ha sempre cercato di difendere il padre, nonostante il rapporto «travagliato».Fino ad oggi.«Quando sono rimasta incinta - rivela - al terzo mese di gravidanza, mi ha detto di abortire, credo perché il mio compagno fa il cameriere e gli avrei chiesto un contributo economico, cosa che ha sempre dato e da alcuni mesi non fa più».Al momento del parto, Cristiano non è andato a trovare Fabrizia, era in Thailandia a risposarsi. Al rientro in Italia, però, le era parso felice di vedere il piccolo. Poi, dopo quell’incontro, non si è più fatto vivo.Fabrizia ammette di aver più volte difeso il padre anche quando non avrebbe dovuto, pure andando contro le parole dei fratelli, perché sentiva forte il legame con lui.Poi, l’appello: «Vorrei che tu mi chiamassi, della parte economica non mi interessa nulla, ho bisogno di un padre».