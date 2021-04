Fabio Volo smentisce le voci di crisi con Joanna: «Mi ha arricchito, anche per le sue mancanze»

Fabio Volo ospite a Verissimo racconta il suo modo di essere papà alla luce del suo rapporto con il padre. Attore, scrittore, doppiatore e molto altro l'artista si racconta senza omissioni ammettendo anche il lato più spirituale della sua vita che non ha mai nascosto. A Silvia Toffanin racconta a lungo del rapporto con il papà venuto a mancare spiegando che negli anni si è accorto che l'uomo gli ha dato molto non solo in vita ma anche nella sua assenza.

Volo racconta un rapporto a tratti complicato con il papà, con il quale è riuscito a chiarire tutto e a dirsi tutto prima che se ne andasse. Proprio il rapporto con il papà e quello con il nonno gli sono stati da esempio per costruire poi il rapporto con i suoi figli: «Ora hanno 5 e 7 anni, sono in una fase bellissima della vita e io non voglio perdere nulla di questi momenti, infatti facciamo molte cose insieme, anche quelle più da "femmine", tranne la Dad, quella se posso la delego a Joanna. Però mi sembrano bambini sani e quello è importante».

Silvia gli chiede quindi del rapporto con la moglie, conosciuta a New York 10 anni fa. «Joanna è la donna che mi ha reso un uomo ricco, non perchè abbiamo dei figli, ma io oggi sono più ricco grazie alla relazione con lei. Non solo per ciò che lei ha fatto ma anche per le mancanze. La qualità di una relazione si vede da quanto sono trasformative, tu vedi attraverso l'altro cose di te e puoi evolvere». Fabio ammette quindi di aver avuto alti e bassi nella sua relazione, senza però fare alcun esplicito riferimento ai recenti gossip che volevano la coppia ormai separata. Di recente molti avevano notato una poca partecipazione di entrambi sui social e dei post enigmatici di lei, ma le parole di Volo sembrano smentire la crisi e comunque parlano almeno di una ritrovata serenità.

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Aprile 2021, 17:01

