Fabio Galante, il suo amore per Francesca a Storie Italiane: «Voglio sposarla». Eleonora Daniele raggiante

Si è raccontato a cuore aperto nella seconda parte della puntata di Storie Italiane di oggi, su Rai1, Fabio Galante, ex calciatore, allenatore e dirigente sportivo. Intervistato da Eleonora Daniele, Fabio Galante e Storie Italiane ha parlato, tra le altre cose, della sua storia d’amore con Francesca Falomo.

«Mi piacerebbe creare una famiglia con lei. Matrimonio? Ne stavamo parlando, ma la pandemia ha ritardato tutto. Sicuramente ci stiamo lavorando», ha confessato, mentre sul suo passato da calciatore ha raccontato: «Stare al centro del gossip porta ad avere delle etichette. Chi è bello ed ha avuto più fidanzate degli altri, può essere considerato poco serio. Per me sono sempre stati importanti solo i giudizi dei miei compagni di squadra, dell’allenatore e del presidente, non ho mai dato troppa importanza ai gossip. Farfallone? Non mi sono mai sentito tale, se lo fossi stato non avrei fatto la carriera che ho fatto. Ho sempre pensato solo a giocare bene e questo è il consiglio che oggi do ai giovani calciatori».

Sulla sua infanzia ha dichiarato invece: «Ho avuto una famiglia che mi è sempre stata vicino. Ancora oggi mio padre ha l’abitudine di telefonarmi tutte le sere prima di andare a letto. Molto di quello che ho fatto è merito della mia famiglia, mio papà giocava a calcio, la passione per lo sport l’ho ereditata da lui. I miei genitori e mio fratello mi hanno sempre seguito in questo». Si è poi detto felice dell’imminente ritorno del pubblico negli stadi per assistere dal vivo alle partite di calcio: «Anche se per ora gli spettatori sono solo una piccola percentuale, è comunque un inizio», ha dichiarato in proposito. Prima della fine della chiacchierata con Eleonora Daniele, Fabio Galante ha fatto gli auguri ai suoi genitori per le nozze d’oro rivolgendosi direttamente a loro attraverso le telecamere di Storie Italiane, promettendo poi di tornare in trasmissione appena sarà stata fissata la data del matrimonio con Francesca.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 30 Aprile 2021, 12:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA