Fabio Fazio contro Salvini e la Lega: «Incredibile che non accada niente dopo la puntata di Report di ieri»

Martedì 22 Ottobre 2019, 22:37

Non cita mai. Ma neanche Savoini o la Lega Nord. Ma il significato del tweet di Fabio Fazio è chiarissimo. Il conduttore Rai, in un video allegato ad un suo "cinguettio", esorta i suoi follower a guardare la puntata di Report andata in onda lunedì sera, e, in parte, dedicata ai rapporti tra Matteo Salvini e il suo partito e la Russia e la destra religiosa degli Stati Uniti d'America.«Mi permetto di consigliarvi la puntata di Report di ieri - dice Fazio nel video - Incredibile che le domande fatte non abbiano avuto risposta. Incredibile la storia che racconta. Incredibile che non succeda niente di conseguenza. Guardatela, cercatela se non l'avete vista! Sigfrido Ranucci è stato bravissimo. Report è una trasmissione fondamentale, ma la storia di ieri riguarda tutti e si capiscono tante cose».«Ringrazio Fabio Fazio per la stima. Un apprezzamento che fa particolarmente piacere, fatto da un autore cheha scritto pagine importanti della storia della Rai». Così il conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, commenta il tweet con cui Fabio Fazio consiglia a tutti di vedere la puntata di Report di ieri che, tra l'altro, «andrà in replica sabato prossimo e che è visibile su Raiplay»