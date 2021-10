Fabio Canino a Oggi è un altro giorno ricorda Raffaella Carrà: «Era la soubrette della porta accanto»

Fabio Canino ospite a Oggi è un altro giorno, racconta a Serena Bortone lo speciale rapporto con Raffaella Carrà, e l'emozione provata durante la prima cena fatta con la showgirl e Gianni Boncompagni: «Dovevo farmi vedere a mio agio, ma in realtà guardavo tutto quello che faceva la Carrà. Se mangiava, mangiavo anch’io. Quando ha smesso di mangiare, ho smesso anch’io, poi a casa ho proseguito la cena perché avevo fame!».

Il giurato di Ballando con le Stelle ha ricordato Raffaella Carrà, deceduta il 5 luglio scorso, che per lui rappresenta un mito, definendola «la soubrette della porta accanto». «Da bambino - racconta -, m’immaginavo che era la vicina che bussa alla porta, apri e c’è lei con le sue spalline che dice: ho finito il sale. La guardavo il sabato sera dopo Carosello».

E proprio in virtù della stima per la Carrà, Canino ha deciso di studiare recitazione, dedicandole poi lo spettacolo “Fiesta”, scritto con Roberto Biondi e Paolo Lanfredini. Nel musical tre amici si incontrano tutti gli anni il 18 giugno, data di nascita di Raffaella, dando una festa. Inaspettatamente anche Raffaella Carrà si presentò a teatro a vedere lo spettacolo: «Riservò tutto il teatro per sé e i suoi amici, c’erano Sergio Japino, Gianni Boncompagni, Marisa Laurito… E volle pagare i biglietti».

