Il Grande Fratello Vip partirà tra poco più di un mese, e già arrivano i primi problemi: uno dei presunti concorrenti del reality, che andrà in onda per il terzo anno consecutivo su Canale 5 condotto da, potrebbe non prendere parte al programma. Parliamo di, medaglia d’oro olimpica di judo alle ultime Olimpiadi (Rio 2016), dato per certo, ma la cui partecipazione è a rischio.Su di lui ci sarebbe infatti un veto imposto dalla, di cui Basile, 24 anni, è caporalmaggiore: secondo quanto afferma Repubblica, la partecipazione al Gf Vip sarebbe stata considerata fuori luogo dalle istituzioni alle quali Basile fa capo. Un approccio diverso rispetto all’anno scorso, quando lo stesso Basile arrivò secondo a Ballando con le Stelle, considerato evidentemente un reality più adatto rispetto al Grande Fratello.I nomi del cast del prossimo Gf Vip sono di tutto rispetto: dalle sorelle, aed. Oltre allo stesso Basile, che si sarebbe opposto al veto dell’Esercito e della Federjudo per non perdere i 90mila euro di compenso da parte della produzione: una richiesta legittima, se consideriamo che gli sportivi olimpionici italiani, a differenza dei calciatori, spesso non navigano certo nell’oro. Ma questa è un’altra storia.