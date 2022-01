Eva Robin's a Oggi è un altro giorno: «Ho vissuto un amore platonico, non mi si concedeva. Oggi sono diffidente»

Eva Robin's racconta a Oggi è un altro giorno da Serena Bortone la sua storia d'amore platonica durata cinque anni. L'attrice, alias Roberto Maurizio Coatti, prende spunto dallo spettacolo che porta in scena per parlare di sentimenti. Protagonista a teatro con la lettura scenica delle Lettere a Yves Saint Laurent di Pierre Bergé con Pino Ammendola, Eva Robin’s confessa: «Esistono storie felici e storie infelici, questa è stata una storia grande e illuminata. Poi sentiamo le storie del tg che sono la fine di un amore che non vorrei sentire più».

Nel ripercorrere la relazione tra Bergè e Saint Laurent, ha spiegato di aver vissuto un rapporto d’amore fatto di solo desiderio: «Io ho vissuto una storia platonica fatto di assenza e ho scoperto che il desiderio vive sulla mancanza, perché si perpetua e si ingrandisce. Quando è arrivato il momento di consumare il rapporto, è scemato come l’aria, non c’era più niente... Non mi si concedeva, ma è durata 5 anni. Questa cosa era eterea, fatta di esperienze insieme».

Eva Robin’s ha detto inoltre di essere disillusa dall'amore: «Un amore così (come quello di cui parla lo spettacolo, ndr) l’ho vissuto e sono rimasta un po’ ustionata. Adesso lo guardo con un po’ di diffidenza. L’amore lo metto nell’amicizia, nel lavoro, nei miei gatti».

