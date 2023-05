Rai, la presidente Marinella Soldi: «Premiata la nostra scelta di rendere Eurovision centrale in tutte le piattaforme»

Anche se non è paragonabile a Sanremo per l'immaginario collettivo italiano, anno dopo anno le distanze si stanno accorciando. Dopo gli ottimi risultati delle semifinali in onda

su Rai 2, la finale di Eurovision Song Contest 2023, in onda su Rai 1, conquista il prime time con il 34 % di share e 4 milioni 900 mila telespettatori e fa registrare il miglior risultato delle ultime 5 edizioni, fatta eccezione per quella «giocata in casa» a Torino lo

scorso anno.

E per Eurovision 2023 davvero tutta l'Italia ha tifato Mengoni: durante la fase delle votazioni, con Marco Mengoni che si giocava i primi posti insieme a Svezia, Finlandia e Israele è stato raggiunto un picco del 52% di share, mentre l'esibizione del nostro

portabandiera, in gara con «Due vite», ha fatto segnare il 34,98 di share con 6 milioni 413 mila telespettatori.



«Eurovision si conferma un fenomeno - commenta con soddisfazione la presidente Rai Marinella Soldi - soprattutto tra i giovani.

Ultimo aggiornamento: Domenica 14 Maggio 2023, 12:59

