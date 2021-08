Eurovision Song Contest: su Rai Gulp l'edizione di dicembre dedicata ai più piccoli. La Rai, che lo scorso anno non aveva partecipato, torna in concorso sperando di bissare il successo dei Maneskin anche tra i più giovani. La canzone italiana e l’interprete saranno resi noti a novembre.

In attesa della nuova edizione dell’Eurovision Song Contest, prevista in Italia il prossimo anno (oggi dovremmo conoscere anche la città italiana che ospiterà la manifestazione), la versione Junior della competizione canora delle tv pubbliche europee sarà trasmessa in diretta da Rai Gulp e Rai Play nel pomeriggio di domenica 19 dicembre.

Il JESC (Junior Eurovision Song Contest) è riservato ai giovani cantanti sotto i 14 anni di tutta Europa. Nel novembre 2020 la gara, in una versione limitata dalla pandemia, era stata vinta dalla undicenne francese Valentina e quest’anno la competizione si terrà a Parigi.

un cambio di programma in casa Rai dopo le dichiarazioni a Luglio di Luca Milano, Direttore di Rai Ragazzi e Genere Kids, che aveva annunciato che la Rai non avrebbe partecipato.

