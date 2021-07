Eurovision, da Roma ad Acireale in lizza per l'Europa: la Rai sceglie entro agosto. Tra i conduttori Cattelan e Ferragni

Sette capoluoghi di regione, cinque capoluoghi di provincia e cinque comuni. Sono in tutto diciassette le città italiane che hanno presentato la propria candidatura a ospitare l'Eurovision Song Contest 2022 che si svolgerà nel nostro Paese il prossimo maggio. Grazie alla vittoria dei Måneskin con Zitti e buoni nel 2021 la kermesse torna in Italia dopo ben 31 anni d'assenza - nel 1965 fu ospitata a Napoli, mentre nel 1991 avvenne presso gli studi di Cinecittà a Roma.

La città prescelta sarà selezionata entro la fine di agosto dalla Rai sulla base di una serie di caratteristiche stabilite dall'European Broadcasting Union (EBU). A rispondere al bando Rai che si è chiuso lunedì sono state: Bologna, Genova, Firenze, Milano, Roma, Torino, Trieste, Alessandria, Matera, Pesaro, Rimini, Viterbo, Acireale, Bertinoro di Romagna, Jesolo, Palazzolo Acreide (un paese di 8334 abitanti del libero consorzio comunale di Siracusa) e Sanremo.

Le città candidate dovranno però possedere dei requisiti che verranno meglio precisati in un documento che verrà inviato successivamente tra cui: un aeroporto internazionale a non più di 90 minuti dalla città e un'infrastruttura (stadio/sede/centro) in grado di ospitare una trasmissione in diretta su larga scala con i requisiti minimi tra cui avere una capienza di 8.000 10.000 spettatori nella sala principale durante l'evento. Caratteristiche che secondo indiscrezioni dovrebbero far fuori la Capitale, un piccolo giallo che verrà svelato al momento della scelta. In attesa di scoprire quale sarà la città a vincere si è scatenato il toto nomi per i conduttori, al momento in prima fila sembrerebbero esserci Alessandro Cattelan, da poco approdato in casa Rai, e Chiara Ferragni, ma spuntano anche i nomi di Laura Pausini (prima donna a vincere un Golden Globe con una canzone in italiano) e Tiziano Ferro.

