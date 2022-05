Eurovision 2022, la scaletta della seconda serata: c'è Achille Lauro in gara per San Marino

Tutto è pronto per la seconda serata dell'Eurovision Song Festival di Torino. Dopo il successo della prima serata, dove l'Ucraina si è presa il titolo di nazione da battere, ecco che ci si prepara a vivere la seconda serata dove a cantare ci sarà anche un pezzo d'Italia. La scaletta della seconda serata, di domani giovedì 12 maggio, vedrà la partecipazione di Achille Lauro e di Emma Muscat.

Al Palaolimpico di Torino, la serata si aprirà con una speciale performance di Alessandro Cattelan e vedrà le esibizioni di altri 18 Paesi in gara. Ad aprire la competizione canora sarà la Finlandia mentre chiuderà la Repubblica Ceca.

Attesissime le esibizioni di Achille Lauro per San Marino e di Emma Muscat (ex concorrente di 'Amici') per Malta.

Achille Lauro parteciperà domani sera alla seconda semifinale dell’Eurovision per San Marino perché, come sappiamo, a Sanremo hanno trionfato Mahmood e Blanco, e lui è arrivato soltanto 14esimo con «Domenica». Ma a San Marino è riuscito a trionfare con un nuovo singolo: «Stripper».

Ora quindi proverà a conquistare l'Europa con la sua «Stripper», un brano che mescola citazioni e omaggi a molti dei suoi mostri sacri, a cominciare da Madonna, i Clash, i Beatles, ma anche a Loredana Berté - protagonista di un duetto a Sanremo per la cover e di una lettera a lei consegnata sul palco assieme a una rosa, che rimescola il testo di «Sei bellissima».

E per Loredana Bertè ha dichiarato: «Per l'immensa artista e incredibile donna che è Loredana, mi sono permesso di scrivere un biglietto che forse sono le parole che tutti avremmo dovuto dirle da tempo».

