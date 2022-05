Eurovision 2022, diretta seconda serata: il duetto di Mika e Laura Pausini. Lo show di Achille Lauro

Eurovision 2022, diretta seconda semifinale: il duetto di Mika e Laura Pausini. Lo show di Achille Lauro. Dopo il boom di ascolti della prima puntata, questa sera si esibiranno dal Pala Olimpico gli altri 18 Paesi, per scoprire chi saranno gli altri dieci finalisti. Super ospiti di Mika, Cattelan e Laura Pausini i raagazzi de Il Volo.

I cantanti di 18 Paesi si sfideranno per conquistare l’ambito biglietto per la finale dell'Eurovision 2022 e aggiungersi così ai Big 5 (i rappresentanti di Italia, Francia, Spagna, Germania e Regno Unito) e ai primi 10 Paesi vincitori dell'11 maggio (Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi).

Tra i nomi più attesi di questa seconda semifinale dell'Eurovision: Emma Muscat, ex concorrente di 'Amici' in gara per Malta, Achille Lauro per San Marino. L'Italia è in gara con Mahmood e Blanco. Mika e Laura Pausini, poi, si esibiranno in un duetto a sostegno della pace in Ucraina, sulle note di Fragile di Sting e People have the power di Patti Smith.

