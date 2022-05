Eurovision 2022, Achille Lauro "cowboy" su un toro meccanico: «Libero come voglio essere, come bisogna essere»

L'attesa è finita. All'Eurovision Song Contest 2022 sale sul palco Achille Lauro con un look audace e peccaminoso come solo lui sa portare. Lo accompagna Boss Doms, l'amico di sempre con cui tutto era incominciato nel 2019 sul paco dell'Ariston. L'occhio però è subito attratto dall'outfit custom made by Alessandro Michele.

Eurovision 2022, il cowboy Achille Lauro su un toro meccanico: «Libero come voglio essere, come bisogna essere»

Dopo il classico tre pezzi sfoggiato al Turquoise Carpet, stasera il direttore creativo di Gucci sceglie per Achille Lauro uno scenografico mantello di piume nero abbinato a una tutina trasparente di paillettes e a un paio di guanti fino al gomito.

Completano l'incredibile look gli stivali con tacco e il cappello da cowboy in versione glam con incrostazioni, immancabili per una cavalcata a dorso di un toro meccanico. Non c'è che augurarsi di vederlo sabato sera per scoprire quale sorpresa ci riserverà per il gran finale.

