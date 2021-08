Eurovision 2022 è corsa a cinque: Milano, Bologna, Rimini, Pesaro e Torino. Roma esclusa. La scelta finale sarà fatta nei prossimi giorni dalla Rai - in coordinamento con European Broadcasting Union.

EUROVISION 2022, I PRESENTATORI

Grazie alla vittoria dei Maneskin sarà l'Italia a ospitare la prossima edizione dell'Eurovision Song Contest 2022. Ancora nessuna conferma su chi saranno i conduttori, ma tra i favoriti ci sono Alessandro cattelan, che a settembre debutterà per la prima volta in Rai con "Da Grande" e Chiara Ferragni. Tra i rumors anche Mika.

EUROVISION 2022, LE CANDIDATE

Delle diciassette città italiane candidate a ospitare il prossimo Eurovision Song Contest 2022, che si svolgerà il prossimo maggio ne sono sono rimaste in lizza cinque che avrebbero soddisfatto tutti i requisiti necessari come ad esempie la campienza delle arene, la facilità di spostamenti. Milano, Bologna, Rimini, Pesaro e Torino sono le candidate ancora in corsa, tra le escluse eccellenti Roma e Sanremo.

