L'Italia fa scuola anche sul palco dell'Eurovision 2022. Dopo la performance di Achille Lauro, tocca all'Australia con Sheldon Riley: la scenografia cambia ma sembra che il cantante romano non sia mai sceso dal palco.

Eurovision 2022, l'Australia copia l'Italia: il look di Sheldon Riley come quello di Achille Lauro a Sanremo

Dopo la peccaminosa 'Stripper', l'artista australiano non può essere da meno e si cimenta in una performance molto teatrale con un look total white. Colpisce la corona tempestata di brillanti e il volto coperto da una "tendina" di lustrini che il cantante si leva solo alla fine.

Eppure per il pubblico italiano che nel 2020 a Sanremo ha potuto ammirare Achille Lauro in versione Regina Elisabetta by Gucci, l'effetto è un già visto che non buca lo schermo. L'autore di 'Rolls Royce' aveva anticipato i tempi con una cornice di perle attorno al viso e due anni dopo la veletta con i lustrini sul volto lascia quasi indifferenti. Anche il candido abito di Riley rieccheggia un'altra creazione del concorrente di San Marino, tutta piume e tulle, sempre di Alessandro Michele. Omaggio o plagio?

