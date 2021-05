Eurovision 2021, Fedez e Chiara Ferragni tifano Maneskin: «Appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale». La Ferragni pubblica subito il post. Una promessa che vale oro, quella del rapper che per sostenere la band romana fa scendere in campo la queen delle influencer Chiara Ferragni.

Dopo l'in bocca al lupo di Diodato arriva via twitter il sostegno anche di Fedez. Il rapper ha conosciuto i Maneskin quando era giudice di X Factor, la band era nella squadra di Manuel Agnelli.

Cinque anni dopo si sono ritrovati sul palco del festival di Sanremo 2021 conquistando il primo e il secondo posto. Pochi minuti fa Fedez ha pubblicato su twitter questo messaggio: «Tranki raga, appena finisce di allattare scateno la Chiarona nazionale! Tipo Charizard».

Detto fatto, prontissima ila stories di Chiara Ferragni che invita i suoi follower "europei" a votare per i Maneskin. Ricordiamo infatti che da regolamento non si può votare per il cantante della propria nazione.

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Maggio 2021, 21:41

