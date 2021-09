Estate in Diretta, il gesto improvviso dell'ospite fa scattare Roberta Capua: «Non lo fare!». Gelo in studio

Estate in Diretta , il gesto improvviso dell'ospite spiazza Roberta Capua: «No!». Pochi minuti fa, è terminata la puntata del programma estivo di Rai1. Nell'ultima parte della trasmissione Gianluca Semprini e Roberta Capua hanno intervistato Corrado Tedeschi e la figlia Camilla, a teatro insieme con "Partenza in salita".

I due attori raccontano in diretta il rapporto particolare di padre e figlia che hanno instaurato e Camilla invia qualche frecciatina al papà: «Hai difficoltà ad amare una donna per volta... Dovresti trovare una fidanzata...». Poi, Camilla chiede alla conduttrice di fare un appello tv: «Signore single d'Italia se siete interessate a conoscere mio padre fatevi avanti, è single. Vi lascio il numero di telefono, 3...». Ma la ragazza viene interrotta immediatamente da Roberta Capua. «No!», la riprende la conduttrice.

Conclude ironico Corrado Tedeschi: «Avete capito come sto messo...». Immediati i commenti su Twitter: «Che peperino la figlia». Risate social.

