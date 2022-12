Eros Ramazzotti a Domenica In: «Michelle? Il mio grande amore». Poi, la dedica speciale ad Aurora

Eros Ramazzotti è stato ospite nel salotto di Rai1 a Domenica In per un'intervista a cuore aperto con la conduttrice e amica Mara Venier. Gli inizi, il successo, la carriera e... l'amore. Eros ha dedicato delle parole al miele a Michelle Hunziker e alla figlia Aurora Ramazzotti che presto lo renderà nonno per la prima volta.

L'intervista a Domenica In

Prima di cantare "Più bella cosa non c'è", il suo primo grande successo, Eros Ramazzotti ha ricordato la sua relazione con Michelle Hunziker: «Questa canzone è dedicata a lei. Quando due si lasciano non vuol dire che devono fare la guerra tutti i giorni, è giusto ricordarsi e trasmettersi affetto soprattutto se ci sono in mezzo i figli. Lei è stata il mio grande amore», ha chiosato il cantautore italiano.

Poi, ha ricordato gli inizi della loro relazione: «Eravamo in america, a New York, io stavo per girare il videoclip del singolo e quando il direttore artistico ha visto Michelle mi ha detto che la voleva come protagonista». «Bella come il sole», ha aggiunto Mara Venier mandando un saluto a Michelle.

Il capitolo Aurora Ramazzotti ha poi commosso il cantautore: «Mi renderà nonno e sono immensamente felice. L'amore tra Aurora e Goffredo Cerza è bello, profondo, forte e vero. Loro sono un esempio da seguire per me». Poi, continua: «Auri è pronta per diventare mamma, ha sempre fatto tutto da sola, è una forza della natura».

Prima di concludere l'intervista, Eros ha cantanto "Aurora" e l'ha dedicato alla sua primogenita, alla donna che l'ha reso papà e che ora lo renderà nonno per la prima volta. Un momento che ha emozionato anche la futura mamma Ramazzotti, che si è mostrata visibilmente commossa tra le storie Instagram.

Ultimo aggiornamento: Domenica 18 Dicembre 2022, 17:22

