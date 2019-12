Erika De Nardo sposata, Maria Teresa Ruta a Storie Italiane: «Da mamma, non l'avrei perdonata»

Omicidio Luca Sacchi, i pm confermano: «Anastasiya e il pusher Princi avevano una relazione»

“Come mamma non avrei avuto la forza di perdonarla come ha fatto il padre di Erika” @MteresaRuta su Erika de Nardo#storieitaliane @eleonoradaniele pic.twitter.com/oWaY6PUvwY — Storie Italiane (@storie_italiane) December 2, 2019

Lunedì 2 Dicembre 2019, 14:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA