L'Eredità , la risposta "volgare" del concorrente a Flavio Insinna. Fan increduli: «Ma che dice?». Lui reagisce così. Pochi minuti fa, è terminata la puntata del quiz preserale di Rai1. Alla ghigliottina, ancora una volta il campione Massimiliano. Ma durante il gioco, è un altro concorrente che si è reso protagonista di una gag inaspettata.

Leggi anche > L'Eredità, la confessione "imbarazzante" del concorrente: «Ho un problema...». Flavio Insinna allibito

Flavio Insinna

Si tratta di Fabio, che in uno dei duelli ha spiazzato tutti con una risposta incredibile. Ma andiamo con ordine. Flavio Insinna ha chiesto al concorrente: «Visita veloce con la S». Inizia il countdown e cominciano ad apparire le lettere che compongono la parola. Fabio si lancia: «Sveltina». Dopo i primi attimi di incredulità, la risposta incredibile è accolta con una risata. Immediati i commenti degli "ereditiers" su Twitter: «Ma come gli è venuto in mente?». E ancora: «Ride perfino lui». E c'è chi ci scherza su: «Io gliel'avrei data buona, grande Fabio».

Fabio arriva al triello, ma alla ghigliottina va ancora una volta Massimiliano. Le parole a disposizione sono «credere, per tutti, spada, commissione, collaboratore». Il campione veterano parte con un tesoretto di 250mila euro, ma dimezza più volte e gioca per 31.250mila euro. Massimiliano sceglie la parola "esame", ma la risposta è "giustizia". Domani ci riprova.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Maggio 2021, 20:21

© RIPRODUZIONE RISERVATA