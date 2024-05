Eredità, gaffe su Nunzia De Girolamo: le risposte delle concorrenti alla domanda sulla conduttrice

Il telequiz di Rai Uno, L’Eredità, ci regala sempre numerose soddisfazioni a livello di gaffe. L’ultima l’abbiamo vista durante l’ultima puntata del programma condotto da Marco Liorni, andato in onda come sempre su Rai Uno mercoledì 8 maggio 2024, e ha interessato Nunzia de Girolamo, oggi conduttrice ed ex ministra delle politiche agricole alimentari e forestali.







L'Eredità, domanda sospetta al quiz: autopromozione della Rai?

La gaffe su Nunzia De Girolamo

Le gaffe e le incertezze, dicevamo, sono spesso di casa e talvolta sfociano in errori clamorosi che mettono un po’ in imbarazzo la stessa azienda televisiva italiana. Il motivo? Molti concorrenti non conoscono le stesse trasmissioni prodotte dalla Rai, dimostrando alla prova dei fatti di non guardare poi così tanto la televisione. Tanto è vero che nell’ultima puntata de L’Eredità la questione di quale sia il programma condotto da Nunzia De Girolamo ha causato più di qualche problema alle concorrenti in gara.

