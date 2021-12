L'Eredità, il modello Andrea Cerelli nuovo professore: affiancherà Samira

Non solo la professoressa Samira Lui, da lunedì L'Eredità avrà anche un professore. Si tratta del modello Andrea Cerelli, 29 anni, che affiancherà la collega nel popolarissimo quiz di RaiUno, condotto da Flavio Insinna.

Dopo ben 19 anni e oltre 4.700 puntate, L'Eredità, è pronto ad accogliere per la prima volta un 'professore' che affiancherà la 'professoressa'. Andrea Cerelli, 29enne nato e cresciuto a Busto Arsizio (Varese), a vent'anni ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda trasferendosi per un periodo a New York.

Si compone così, per la prima volta nella storia, una coppia di professori, un uomo e una donna. Quella attuale rappresenta la ventesima stagione de L'Eredità, il game show più longevo della televisione italiana. Quest'anno, oltre all'introduzione del nuovo gioco 'Cambia - Aggiungi - Leva', alla possibilità per i telespettatori da casa di partecipare a un gioco a premi, e all'arrivo di Samira, si aggiunge Andrea.

Ultimo aggiornamento: Sabato 11 Dicembre 2021, 19:52

