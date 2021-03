L'Eredità , il gesto "inconsulto" del campione alla ghigliottina. Flavio Insinna incredulo: «Ma perché?». Pochi minuti fa, si è concluso il programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna. Alla ghigliottina un nuovo campione, il signor Giuseppe, professore e volontario clown negli ospedali. Il concorrente arriva alla fase finale con il massimo del montepremi, 250mila euro.

Le cinque parole a disposizione sono arte, tornare, fuori, scarpe, pane. Giuseppe dimezza più volte e gioca per 62.500 euro. Il campione ha a disposizione un minuto per pensare, ma dopo pochi secondi Giuseppe vuole consegnare la sua risposta. Flavio Insinna, incredulo, lo fa riflettere: «Perché? Hai tempo fino alla fine per cambiare idea, non c'è bisogno che consegni subito...». Ma il campione non segue il consiglio e consegna al volo.

A quel punto, fan e conduttore sono convinti che Giuseppe abbia indovinato. Ma il campione spiazza tutti ancora: «Ho scelto la parola 'parte', ma si abbina solo con un termine». Flavio Insinna, dopo un attimo di incredulità, dà la soluzione esatta: «E se alla 5 parole aggiungessi formaggio? Forma di formaggio, forma d'arte, fuori forma, forma del pane e forma delle scarpe». La puntata si conclude con un nulla di fatto, Giuseppe ritenta domani.

