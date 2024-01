L'Eredità, Daniele si ritira: «Torno al mio lavoro in ospedale, ringrazio i colleghi». Liorni: «Uno dei più grandi campioni di sempre»

di Redazione Web

Un grandissimo protagonista delle ultime puntate di L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni, è stato Daniele Alesini, oncologo all'Ospedale Santo Spirito in Sassia che ha indovinato per ben due volte la parola della ghigliottina. Il dottore ha deciso di annunciare questa sera, 27 gennaio, il suo ritiro dal game show per tornare in reparto, tra i corridoi dell'ospedale, dove i suoi colleghi lo stanno sostituendo.

Il ritiro di Daniele Alesini

Daniele Alesini sarebbe dovuto tornare domani a competere per una nuova entusiasmante sfida a L'eredità, ma ha annunciato a sorpresa il suo ritiro per tornare a fare ciò che ama più al mondo, lavorare in ospedale. «Grazie ai miei colleghi che mi hanno coperto in questo periodo».

Il dottore ha vinto quasi 300mila euro e in una recente intervista a Tv Sorrisi e Canzoni ha rivelato in che modo spenderà questi soldi: «Ho tre bimbi piccoli (Niccolò, 9 anni, Alice 6 e mezzo e Olivia, 2) e la casa comincia ad andarci stretta.

La reazione di Marco Liorni

Il ritiro di Daniele Alesini ha sorpreso anche il conduttore Marco Liorni che, tuttavia, ha voluto spendere dolci parole per l'oncologo: «Uno dei più grandi campioni che c'è mai stato in questo programma».

Sabato 27 Gennaio 2024

