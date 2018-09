EPCC a teatro: ospiti di Alessandro Cattelan Tommaso Paradiso e Emily Ratajkowski

di Ida Di Grazia

Martedì 25 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:20 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

torna in tv con il suo grande amore "E poi c'è Cattelan". Prima puntata con due dei nomi più chiacchierati, amati e seguiti degli ultimi anni per, lo show di Alessandro Cattelan produzione originale Sky che stasera debutta suSky Uno dalle 21.15 per poi essere disponibile anche on demand. Dal teatro Franco Parenti di Milano, il conduttore intervisteràil frontman dei TheGiornalisti di cui è appena uscito l’ultimo disco, LOVE, e la modella e attriceUn giro per Porta Romana in compagnia di una delle donne più invidiate del mondo e “un vocale di dieci minuti” per dire ae a tutti chel’appuntamento di culto della seconda serata di Sky Uno, sbarca in primetime e va a teatro.Per la prima volta ospite in un programma della Tv italiana, oltre all’intervista alla scrivania Emily Ratajkowski farà con il padrone di casa del late night show un vero e proprio tour del quartiere di Porta Romana che farà tappa anche da Giannasi, lo storico baracchino di street food di Piazza Bruno Buozzi.Il cantante, invece, dalle tavole del palcoscenico del Parenti invierà a Fabri Fibra quel “vocale di 10 minuti” che ha spopolato quest’estate grazie a Felicità puttana, la hit dei TheGiornalisti in cima alle classifiche per tutta l’estate.A introdurre la puntata di stasera, una clip introduttiva con. Con Alessandro si divertirà a fare il verso al film cult di Alejandro González Iñárritu Birdman, travestendosi appunto nell’uomo uccello interpretato nel film premio Oscar da Michael Keaton e provando a dissuadere il conduttore di Sky Uno dal portare il suo show in teatro.