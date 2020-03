EPCC Alive: puntata speciale per Cattelan sui social da casa. Ospiti Federica Pellegrini e Valerio Mastandrea

coronavirus

Ultimo aggiornamento: Martedì 17 Marzo 2020, 13:33

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche Alessandro Cattelan resta a casa, nel rispetto delle nuove disposizioni a seguito dell'e da lì presenta “EPCC Alive” che sarà visibile online questa sera, martedì 17, a partire dalle 21 solo sui profili Instagram, Facebook, Twitter e YouTube di Cattelan, di EPCC e di Sky Uno.Non una diretta Instagram ma un formato ridotto di una versione “– il late show di Sky prodotto da quest’anno da Fremantle - pensata ad hoc per i social. “Epcc Alive” terrà compagnia via social al pubblico di EPCC e a tutti quelli che vorranno seguirle l’appuntamento con Cattelan e i suoiAltra occasione per non perdere “Epcc Alive”: il lancio di una nuova hit di Cattelan - con gli Street Clerks e il contributo straordinario di numerose guest - che, dopo “Broccoletti” e “Telefonino”, si candida ad essere il prossimo tormentone estivo. EPCC Alive sarà visibile solo sui profili Instagram, Facebook, Twitter e YouTube di Cattelan, di EPCC e di Sky Uno (@alecattelan, @epccattelan, @skyuno).