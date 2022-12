Enzo Salvi, morto il papà Antonio: grave lutto per l'attore. Il triste post su Fb: «Non so se ce la farò senza di te»

È morto Antonio Salvi, per tutti Tony, papà dell'attore romano Enzo. A dare la notizia è stato lo stesso cabarettista, attraverso il suo profilo social: «Ciao papà mio. Te ne sei andato all’improvviso, senza di te non so ce la farò», ha scritto l'attore.

Morto Tony Salvi

Per i fan di Enzo Salvi, quello di Tony era un volto noto. Il papà del comico era stato spesso coinvolto in nei suoi spettacoli e menzionato sui social. Anche il figlio di Enzo, Manuel, ha dedicato un messaggio al nonno scomparso: «Mi hai fatto diventare uomo e mi sei stato sempre vicino. Ti ho sempre stimato e amato come persona e l'uomo che eri. Senza di te è difficile ma a nonna ora ci pensiamo noi, come hai fatto per una vita tu».

