Striscia La Notizia, Enzo Iacchetti torna stasera in studio: perché il comico conduceva da casa

È passato quasi un mese da quando Enzo Iacchetti non siede piu' al bancone di Striscia La Notizia. Dopo la sostituzione lampo con Enrico Beruschi, ex di Drive In, il “Sior Enzino” è tornato insieme a Ezio Greggio soltanto “virtualmente” e in collegamento da casa. Una soluzione che ha permesso ai telespettatori di non sentire la sua assenza, ma al contempo ha preocvcupato molto.

Enzo Iacchetti torna a Striscia

In realtà, lo smart working di Iacchetti sta per terminare e per lui è tempo di tornare dietro la scrivania del tg satirico. Il fan del comico possono tirare un sospiro di sollievo. Al contrario di come molti hanno ipotizzato Iacchetti non ha nessuna malattia in particolare o Covid, già avuto poco tempo fa. Nessun problema neanche di salute mentale. Il conduttore è stato colpito da un’influenza che lo ha bloccato a casa per diverso tempo. Le puntate andate in onda finora erano state registrate per questo Enzino è ancora in smart.

Ma stasera, sabato 7 gennaio 2023, è previsto il suo ritorno al fianco di Ezio Greggio. Non è nulla di ufficiale, perché sui canali social della redazione del programma non c'è nessun avviso, ma i ben informati ne sono certi. Il duo piu' amato del tg resterà sul bancone di Striscia fino al prossimo 11 febbraio, quando il timone passerà nelle mani di Sergio Friscia-Roberto Lipari.

Ultimo aggiornamento: Sabato 7 Gennaio 2023, 15:22

