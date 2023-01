Striscia la Notizia, perché Enzo Iacchetti conduce ancora da casa? Ecco il motivo (e quando torna)

Sono tornati dietro il bancone di Striscia la Notizia, Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Ma il "Sior Enzino" continua a essere in "smart working" . In molti si sono chiesti il motivo, e sono apparsi preoccupati. Il comico nelle settimane passate non era alla solita postazione di conduzione a causa di un’indisposizione momentanea, probabilmente un po’ di influenza. Durante quei giorni di assenza fu sostituito da Enrico Beruschi, comico della vecchia squadra di Drive In.

Perché Enzo Iacchetti conduce Striscia ancora da casa?

Dopo questa parentesi momentanea è tornato a Striscia la Notizia ma in collegamento da remoto, tramite un gioco di schermi. Così sono stati diversi i telespettatori che si sono preoccupati domandandosi se lo stato di salute del conduttore fosse ancora precario. L'assenza di Iacchetti allarma i fan anche in virtu' di alcune confessioni che il conduttore del Tg satirico aveva rilasciato a La Ragione in cui parlava di depressione e morte.

Il motivo

Ma la motivazione di questa conduzione virtuale è molto piu' semplice e confortante: le puntate di Striscia che vediamo in questi giorni sono state precedentemente registrate. I servizi degli inviati sono nuovi e attuali, ma i dialoghi tra i conduttori sono stati registrati nelle settimane precedenti perché gli autori non sapevano esattamente quando Iacchetti sarebbe stato in grado di tornare in studio.

Quando torna

Ma secondo alcune fonti Enzo iacchetti tornerà a Striscia dal 7 gennaio. Certo per pochi giorni, visto che dall'11 ci sarà il cambio di conduzione e alla guida torneranno i due palermitani Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 09:31

