Enzo Avitabile il dolore per la morte della moglie a Oggi è un altro giorno: «Devo tutto alle mie figlie»

Connie e Angela sono state la vera forza di Enzo Avitabile. A vent'anni dalla morte della moglie, scomparsa nel 2002 per un tumore, il sassofonista parla con orgoglio ed emozione delle due figlie, che l'hanno aiutato a superare il duro lutto. Ospite a Oggi è un altro giorno, Avitabile ha confessato ai microfoni di Serena Bortone che senza le due ragazze sarebbe stato molto difficile tenere unita la famiglia.

Il rapporto di Enzo Avitabile con le figlie

«Avendo questo lavoro, mi hanno aiutato molto le mie figlie – ha ammesso l'artista napoletano ai microfoni di Rai1 –. Io ho iniziato a girare il mondo quando Maria è andata via. Oggi una è chimica, l’altra è biologa: sono entrambe ricercatrici. Loro stavano a casa, mi aspettavano, organizzavano la famiglia come se fossero una madre: questa è stata una cosa incredibile per me».

Nel corso della lunga intervista Enzo Avitabile, oggi nonno, ha aggiunto: «Io sono orgoglioso di loro. Sono orgoglioso della dedizione, di credere profondamente che le persone hanno l’unica possibilità di studiare e di credere nei sogni e nelle probabilità, e di avere una fede, perché altrimenti si prendono delle strade che non sono confortevoli».

Il ricordo di Franco Battiato

Il sassofonista si è poi soffermato a parlare della propria carriera e delle collaborazioni con i più grandi della musica, da Tina Turner a Renato Zero. Un pensiero speciale ha voluto dedicarlo infine a Franco Battiato, scomparso pochi mesi fa: «Mi chiamava 'cumpare'. Gli chiedevo qualche consiglio, avevo bisogno di questo scambio, e lui mi diceva sempre 'cumpare, ho bisogno di riflettere'. Gli chiedevo dei consigli, come per il titolo di un disco, e c’era sempre uno scambio costante di idee sulle nuove proposte».

