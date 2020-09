Enrico Papi Musichiere 2.0: «Con me i vip in gara fino all'ultima nota»

Enrico Papi raddoppia su Tv8. Oltre all'appuntamento quotidiano con Guess my age, diventato ormai un classico dell'access prime time, da stasera il conduttore sarà al timone di Name that tune – Indovina la canzone, game show targato Banijay Italia in cinque prime serate, in ognuna delle quali due squadre di cinque vip si sfideranno a suon di note musicali.



Quanto c'è di Sarabanda in questo nuovo programma?



«Beh, Name that tune è il format originale di Sarabanda, infatti avremo la mitica asta musicale e il mitico 7x30, ma ci sono molte differenze: qui abbiamo due team ed è più show. Però la presenza dei vip non è fine a se stessa per ridere, devono mettersi in gioco e dare prova di conoscere la musica».



Come avete fatto a riportare il pubblico in studio?



«Rispettando tutti i protocolli di sicurezza: abbiamo scelto nuclei familiari e persone conviventi, facendo i test ogni giorno, avevamo proprio un punto infermieristico. E poi ovviamente abbiamo dotato tutti di mascherina: ne abbiamo trovate alcune trasparenti che, con particolari giochi di luce, nemmeno si notano ma permettono di vedere le espressioni del viso. Siamo stati molto meticolosi e infatti non abbiamo avuto nessun tipo di problema».



La sigla è destinata a diventare un tormentone: sarà un nuovo successo come “Mooseca”?



«Cantare mi piace, ma non sono un cantante, è un hobby. Però mi piacerebbe un giorno andare a Sanremo, mi divertirebbe tantissimo».



Name that tune potrebbe essere serializzato?



«Volendo sì, ma Guess my age va talmente bene che sarebbe inutile spodestarlo: siamo ormai alla quarta stagione e fa sempre più ascolti, ormai è un brand». Ultimo aggiornamento: Martedì 15 Settembre 2020, 08:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA