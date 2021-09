Enrico Papi, il dolore segreto a Verissimo : «È morta nel peggiore dei modi...». Silvia Toffanin scoppia in lacrime. Oggi, il conduttore di Scherzi a Parte è stato ospite nel salotto di Canale 5 e ha parlato di un momento molto duro della sua vita.

«Un anno fa è morta mia madre - racconta in lacrime Papi -. Purtroppo non riesco a parlarne. Da quando non c'è più sono molto cambiato nella mia vita. Era una donna meravigliosa, cerco di far capire ai miei figli il valore dei genitori. Quando sei giovane non lo capisci, perché vuoi fare la tua strada. Io invece con mia madre ho avuto sempre un rapporto molto stretto. La sentivo tutti i giorni, di lei ho apprezzato un po' tutto. I suoi pregi e i suoi difetti. Se poteva fare una battuta e regalare un sorriso lo faceva».

Continua in lacrime: «Purtroppo è morta nel modo peggiore in cui si può morire. In poche settimane se n'è andata. Anche quando non aveva più voce, cercava di fare battute. Per un figlio veder morire la madre tra le braccia è la cosa più brutta, l'impotenza. Mio padre sta soffrendo moltissimo, ma non riesco ad aiutarlo perché non riesco a parlarne. Io non credo che mi guardi dal cielo, non c'è più. i genitori non hanno età, veder morire un genitore è la cosa più brutta che possa capitare».

Papi, poi, parla di un momento duro nel suo lavoro: «Dopo Sarabanda, nel momento di maggior successo, ho vissuto un momento di bullismo sul lavoro. Ho dovuto abbandonare un po' le scene...».

