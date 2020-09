Enrico Brignano in prima serata su Rai 2 con "Un'ora sola vi vorrei": «Il varietà più corto della tv, tutto in sessanta minuti»

di Emiliana Costa

». È un fiume in piena, il mattatore romano, alla presentazione del suo one man show, da martedì 22 settembre in prima serata su Rai2. Uno spettacolo «», come lo definisce lui, perché condensa in sessanta minuti esatti tutti gli ingredienti del grande varietà: orchestra, corpo di ballo, super ospiti in studio e monologhi esilaranti. E ovviamente non si può non parlare di covid.». E quando gli chiedi se è difficile far ridere sulla pandemia, Brignano risponde così: «In questa giungla di declami, c'è sempre una via da percorrere, bisogna stare attenti. Ma spero che gli spettatori abbiano quella caratteristica tutta italiana di saper ironizzare».Non solo coronavirus. «. Partiamo con il referendum appena fatto, ho già i due monologhi pronti - ride - se vince il sì e se vince il no».Ma la grande novità diè la durata extra-short. «Oggi gli show partono dalla prima serata e si allungano fino alla seconda, alla terza, quasi fino al tg della notte. Questo - spiega Brignano - è deleterio per lo spettacolo, perché ci sono dei tempi d'ascolto e dei tempi comici che vengono allungati per necessità produttive.». Nel cast fisso dello show, anche la compagna. «Abbiamo lasciato nostra figlia Martina alla nonna, le abbiamo dato dei soldi - scherza - è un po' impegnativa».andrà in onda per cinque puntate: «» (Ride). Super ospite del primo appuntamento la cantautrice. «- ironizza l'attore -». Ultima grande novità è il ritorno del pubblico in studio, essendo lo show di Brignano una produzione esterna (le produzioni Rai sono senza pubblico per il protocollo aziendale anti covid, ndr): «Ci saranno 70 spettatori a volta, scelti tra i miei follower di Instagram. Sarà come tornare al pubblico degli inizi, quando festeggiavo perché mi venivano a vedere 76 spettatori al Teatro dell'Orologio.».Brignano conclude parlando della crisi del teatro causata dal covid: «Molti non riapriranno, ma non porta voti e nessuno ne parla.».