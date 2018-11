Martedì 20 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tutto era pronto per lo spettacolo di, ma poi qualcosa è andato storto. Una misteriosa fine quella delloin programma che il comico Enrico Brignano doveva portare sugli schermi: il format sarebbe stato uno one man show e il periodo quello di dicembre. Il mese prescelto è alle porte, ma dell’atteso spettacolo di Enrico sui palinsesti del Biscione non c’è assolutamente traccia. Per ora il giallo rimane e non è dato sapere se sia stato definitivamente cancellato o soltanto rinviato a data da definire.Da parte dell’attore comunque per ora nulla è trapelato: “Enrico Brignano, 52 anni, doveva tornare in tv a dicembre con un one man show al sabato di Canale 5 – fa sapere Alberto Dandolo per “Oggi” - Lo spettacolo però è misteriosamente scomparso dai palinsesti di Mediaset. È stato cancellato definitivamente o soltanto rinviato? Ah, saperlo...”.