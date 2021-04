Enrica Bonaccorti racconta della polemica per la sua gravidanza annunciata in Tv: «Pochi minuti dopo ho perso mio figlio»

Enrica Bonaccorti ha raccontato la sua vita e la lunga carriera a Verissimo. Ospite per la prima volta nel salotto di Silvia Toffanin l'attrice, scrittrice, conduttrice racconta, appunto, le mille sfaccettature della sua vita lavorativa dagli esordi fino ad oggi: «La vita mi ha fatto dei miracoli. Tutto per caso».

Enrica ricorda quando nel 1986 ha annunciato la gravidanza in tv facendo scandalo. Fu accusata di aver usato il mezzo pubblico per scopi privati, quando il suo intento era solo quello di essere la vicina che condivide con un'amica quello che le sta succedendo. Dopo l'annuncio però si è consumato il dramma: «Subito dopo ci facciamo gli auguri con gli altri in studio, poi sono andata in camerino e mentre mi cambio noto di avere delle perdite. Mi hanno portato in una clinica dove sono stata per 3 settimane, poi sono tornata a casa, sono rimasta immobile ma il bambino è morto». Spiega con dolore anche dei dettagli forti di quello che è successo quando ha dovuto fare il raschiamento: «Ricordo che due infermiere non professionali hanno commentato 'ah ha le spalle larghe questo maschietto' e un'altra ha detto 'ha le labbra della mamma'. Questo è stato un grande dolore». Enrica spiega di aver sofferto molto poi prova a sdrammatizzare il bruttissimo ricordo: «Da quel lutto però è nato Magalli, come conduttore, che ha proseguito al mio posto».

Parla del rapporto con la figlia, che ha cresciuto da sola: «Quando aveva 11 mesi la bambina mio marito è sparito ed è andato via per anni e anni, al punto che la figlia ha cambiato cognome e ha preso quello della mamma». Prima del marito ha avuto però una relazione con Renato Zero: «Eravamo giovanissimi». Sull'amore di oggi spiega: «Ho qualcuno accanto da tanti anni che è il mio paradiso, sono una persona fortunata».

