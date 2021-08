Paura per Enrica Bonaccorti a Dedicato: «Ho avuto un incidente, ho visto il braccio staccarsi». Poi scoppia in lacrime

Enrica Bonaccorti a Dedicato: «Ho avuto un incidente domestico, ho visto il braccio andare da un'altra parte». Oggi, la conduttrice e giornalista di Savona è stata ospite nel salotto di Serena Autieri e si è raccontata a cuore aperto, tra lavoro e vita privata. Enrica Bonaccorti entra in studio con il braccio destro ingessato e spiega tutto.

«Ero nella mia casa all'Argentario, non ho visto il gradino e sono caduta. Ho visto il braccio andare da un'altra parte e ho sentito anche crac. Purtroppo è il destro e non riesco a fare niente, mia figlia mi sta aiutando tanto». Poi, Enrica Bonaccorti ricorda l'amica e collega Raffaella Carrà: «Oggi sarei dovuta essere a Santo Stefano per omaggiarla, ma a causa della caduta sono qui. La ricordiamo insieme. Era straordinaria, preservava sempre il pubblico».

Enrica Bonaccorti poi si scioglie in lacrime vedendo un filmato in cui Domenico Modugno la salutava in diretta: «Per lui scrissi Amara terra mia. Sono molto affezionata a quel testo, perché la parola 'amara' me la suggerì mia madre».

