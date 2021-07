Enrica Bonaccorti dopo l'operazione, incidente in vacanza: «Appena arrivo cado dalle scale e...»

Un brutto inizio vacanze per Enrica Bonaccorti, che si è dovuta sottoporre a un intervento per un incidente che ha avuto appena arrivata nel suo luogo di villeggiatura, Orbetello. Enrica Bonaccorti ha poi raccontato l’accaduto ai follower dal suo account social: «Appena arrivo cado dalle scale e...»

Enrica Bonaccorti dopo l'ospedale, incidente in vacanza

Un brutto inizio vacanze per Enrica Bonaccorti, che a causa di una caduta dalle scale che le ha fratturato il polso, dovrà portare il gesso per diverso tempo: «Che dire… - ha raccontato sul social a fianco di una sua foto dopo la visita in ospedale - appena arrivo cado dalle scale, prima notte al pronto soccorso fino alle 4.30, stamani piccolo intervento per riallineare le ossa, poi gesso. Il dramma è che è il polso destro, io con la mano sinistra ho problemi a suonare un citofono! Tutti bravissimi e gentilissimi al pronto soccorso e in ospedale a Orbetello, mi chiamavano ‘Cara’!”. Anche se ho urlacchiato, uscita dall’ospedale subito in spiaggia almeno per vedere il mare… poi qui a casetta foto ricordo!».

Enrica Bonaccorti ha poi approfittato per fare un accenno alle recenti polemiche sul vaccino: «E dato che non c’è alcun filtro, oltre alle magagne potete vedere il mio vaccino per il vaiolo che tutti facemmo senza tante storie e col risultato di eradicarlo del tutto! Mia madre geniale chiese se si poteva farlo sulla gamba invece che sul braccio, e ne sono ancora orgogliosa. Qualche altro boomer ce l’ha sulla gamba? Non un buon inizio, ma io sorrido lo stesso‼».

