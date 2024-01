Trionfano Succession, The Bear e Beef. Elton John entra nel gotha degli “Egot”

di Alessandra De Tommasi

Agli Emmy Awards 2024 hanno spopolato – così com’è successo pochi giorni fa con i Golden Globes – “The Bear” e “Succession” (rispettivamente disponibili su Disney+ e su Sky e NOW). Entrambe le serie hanno conquistato sei statuette. Tra poche settimane si tornerà nella cucina dello chef interpretato da Jeremy Allen White (attore del momento e fidanzato della popstar Rosalia). Per la famiglia Roy, invece, questa quarta e ultima stagione ha chiuso con il botto, tra consenso di pubblico e critica, come dimostra quest’altra gloriosa serata di vittorie. Tutto come previsto sul fronte delle interpretazioni, con Kieran Culkin, Sarah Snook e Matthew Macfadyen premiati per “Succession” e Jeremy Allen White, Ayo Edebiri e Ebon Moss-Bachrach per “The Bear”.

Intanto l’Italia tifava per le due uniche connazionali in gara, Simona Tabasco e Sabrina Impacciatore per “The White Lotus 2”, un evento mai accaduto. Nessuna statuetta tricolore, ma un primato da ricordare. Ventiquattro le nomination per la serie-evento vacanziera, tra cui quella meritatissima a Jennifer Coolidge, vero collante delle due stagioni. Come miniserie, invece, vince “Beef – Lo scontro” (su Netflix). Sir Elton John trionfa nella categoria Speciali Live con “Farewell from Dodger Stadium” ma la notizia da celebrare è un’altra: questa vittoria gli permette di entrare nell’esclusivo club degli EGOT (acronimo di Emmy, Grammy, Oscar e Tony).

Quando la sigla di “Friends” è partita sullo schermo per ricordare la prematura scomparsa di Matthew Perry (Chandler) in sala è piombato il silenzio: “I’ll be there for you” dei Rembrandts ha davvero sancito l’addio dei suoi colleghi a un artista tormentato dalle dipendenze, eppure eclettico e talentuosissimo. Enorme delusione per gli amati di “Ted Lasso”: ha portato a casa due premi minori a fronte delle otto nomination. Tra le sconfitte più clamorose, oltre a quella della serie sci-fi “The Last Of Us”, rimbomba quella di “The Crown”: la scomparsa di Sua Maestà la Regina Elisabetta II d’Inghilterra ha scombinato i piani del creatore che ha dovuto riscrivere gli ultimi copioni regalando una puntata finale commovente a fronte di una stagione troppo intenta a fare l’inchino al nuovo corso della monarchia che a raccontarla con sagacia come fatto finora.

