Emma Marrone, i fan preoccupati la fermano per strada: lei prova a tranquillizzarli - Video

Domenica 22 Settembre 2019, 17:41

I fan disono sempre più preoccupati per ladella loro beniamina e ogni giorno riempiono le sue bacheche social di messaggi di affetto e conforto. Dal web, ma anche dalla televisione, da amici e colleghi arrivano parole di sostegno allan molti la fermano per strada per chiederle come sta. In unpubblicato sul'artista prova a rassicurare chi le si avvicina.Il filmato, che ha fatto in poco tempo il giro del web, mostta la cantante che cammina insieme ad altre persone e dei fan che la salutano dall'altra parte della strada. La riempiono di complimenti senza nascondere l'ansia per il suo stato di salute.Anche sui social i followers, gli amici e i colleghi non smettono di comunicarle affetto e vicinanza. Pochi giorni fa ha annunciato sulledi essere costretta a una pausa dalla musica perché deve affrontare un problema di salute. ​«Succede. Succede e basta. Questo non era proprio il momento giusto, ma in certi casi nessun momento lo sarebbe stato. Da lunedì mi devo fermare... Ve lo dico personalmente per rassicurarvi e per non creare allarmismi inutili... Vi prometto che tornerò più forte di prima! Ci sono troppe cose belle da vivere insieme. Adesso chiudo i conti una volta per tutte con questa storia e poi torno da voi. Grazie e state sereni davvero... Andrà tutto bene! Emma», si legge nel messaggio.