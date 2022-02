Emma Marrone e le calze a rete, Clerici furiosa: «Ma siamo impazziti?». Cos'ha detto in diretta

La questione delle calze a rete indossate a Sanremo da Emma ha toccato anche la sensibilità di Antonella Clerici, che in diretta tv a È sempre mezzogiorno ha voluto dare manforte alla cantante con parole di stima.

Leggi anche > «Emma, con quella gamba importante non mettere le calze». Lei risponde indignata: «È body shaming»

Dopo che Davide Maggio durante una diretta Instagram ha commentato il look dell'artista, sconsigliandole di indossare le calze a rete per le sue «gambe importanti», la conduttrice ha espresso la propria vicinanza a Emma, bollando le parole del giornalista come bodyshaming.

Le parole di Antonella Clerici contro il bodyshaming

«Mi ha colpito molto questa storia di Emma, di questo bodyshamig, perché le è stato detto: ‘Se hai una gamba importante devi evitare di indossare le calze a rete’… Ma siamo impazziti? Proprio perché hai una bella gamba devi mettere le calze a rete, esattamente il contrario», ha sottolineato la presentatrice.

Il messaggio di Antonella Clerici alle giovani donne

Rivolgendosi poi alle ragazze più giovani che, molto spesso, sono anche le più insicure, Antonella Clerici ha poi sottolineato il valore dell'unicità. «A parte che Emma era bellissima, elegantissima, la più bella del festival come eleganza, ma questo è un brutto messaggio per le ragazze, che già si sentono sempre molto inadeguate. Ragazze, non è vero: ricordate che è l’unicità che fa la differenza, non il conformarsi a quello che fanno tutte. Bisogna essere diverse! Io lo dico sempre: ho costruito il mio successo proprio dalle mie imperfezioni e questa è stata forse la mia forza».

​«Mi raccomando – ha concluso la presentatrice, rivolgendosi al pubblico femminile –: siate uniche e vogliatevi bene per quello che siete, senza troppe storie inutili che tanto non si può piacere a tutti. Fregatevene!»

Ultimo aggiornamento: Giovedì 10 Febbraio 2022, 20:49

© RIPRODUZIONE RISERVATA