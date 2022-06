Il tempo non passa mai per Emilio Fede, che nonostante i suoi 91 anni si commuove come un ragazzino. Tutto merito dell'ospitata di ieri sera all'emittente Go-Tv (canale 68 del digitale terrestre), dove il conduttore Kevin Dellino ha fatto una proposta speciale allo storico volto del Tg4.

Emilio Fede torna in tv e si commuove: «La vita ha tante sorprese»

«Chiedo scusa se sono fuori luogo, ma io mi voglio inginocchiare di fronte a lei» esordisce il giovane giornalista, che il 6 giugno ha inaugurato il nuovo format «Punti di vista». In ginocchio come se si trattasse di una proposta di matrimonio, Dellino chiede a Emilio Fede di confermare la sua partecipazione anche per le puntate successive. «Perché lei ha ancora tanto da dare e da dire».

Queste parole commuovono Emilio Fede che, colpito da tanta gentilezza, accetta. «La vita ha tante sorprese, io arrivando alla mia età ne ho viste tante, ma di affetto e gentilezza come questi, non ne ho mai visti» commenta a caldo in un'intervista rilasciata a Chi per celebrare il momento.

«La luce dei riflettori? È la stessa luce che si accende dopo una lunga dormita e un sonno agitato di ricordi – spiega –. Ho aperto gli occhi e hanno brillato, mi sono guardato intorno ed ero in uno studio televisivo». Potere della diretta. Prossimo appuntamento lunedì 13 giugno alle ore 23.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 9 Giugno 2022, 21:15

