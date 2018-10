Emilia Clarke, nuovo amore per la star di Game of Thrones? La foto misteriosa su Instagram

Giovedì 25 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:29 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I fan die di Game of Thrones sono letteralmente in subbuglio dopo una misteriosa foto pubblicata dall'attrice suin occasione del suo compleanno., che ha appena compiuto 32 anni, potrebbe infatti avere un: ecco di chi si tratterebbe.«Be', è stato un compleanno che non dimenticherò facilmente», scrivenella didascalia di unain cui due ombre compaiono sulla sabbia. Sono quelle di un uomo che bacia sulla guancia una donna. Tutti i fan avevano iniziato a chiedersi di chi fosse quell'ombra, perché per molti si trattava dell'uomo capace di fare breccia nel cuore dell'attrice.Il mistero si è risolto poco dopo, quandoè stata postata su un altro account, con questa dedica accompagnata da un cuore: «Buon compleanno, E.». L'account è quello dello sceneggiatore e regista, figlio del leggendario, l'attore che interpretò Alex DeLarge, il protagonista di Arancia Meccanica, uno dei capolavori di Stanley Kubrick. Parlare di una relazione tra il 35enne regista statunitense e l'attrice britannica potrebbe sembrare avventato, ma gli indizi ci sono tutti.