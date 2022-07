Emigratis, l'annuncio di Pio e Amedeo: «Tutto vero, torniamo su Canale 5»

Pio e Amedeo sono pronti a tornare in scena con il loro programma «Emigratis». Dopo l’annuncio della ripresa delle registrazioni iniziate lo scorso febbraio, è arrivata ora la conferma: Pio e Amedeo tornano in prima serata su Canale 5 con il loro show di intrattenimento giunto ormai alla quarta stagione. Ad annunciarlo la stessa Mediaset, nel corso della presentazione dei palinsesti 2022/23, ma adesso arriva la conferma anche sui social del duo che ha conquistato l'Italia con la loro sfrontatezza e battute irriverenti.

La messa in onda, inizialmente prevista per questa primavera, è stata rimandata al prossimo autunno, con un piccolo cambiamento: da Italia 1 il duo comico passa a Canale 5.

«Emigratis» scritto da Amedeo Grieco, Pio D’Antini è il programma televisivo che ha reso famoso il duo comico. I due foggiani sono infatti noti per la sfrontatezza e le battute irriverenti e una delle caratteristiche del programma è, non a caso, il voluto menefreghismo dei protagonisti, che puntano a creare situazioni imbarazzanti, assumendo atteggiamenti maleducati. Partendo da Ibiza e Formentera, passando per Parigi, New York e altre grandi città in tutto il mondo, Pio e Amedeo incontrano e importunano vari vip. Le loro vacanze esuberanti e tutte rigorosamente «a gratis» sono raccontate dalla voce narrante di Francesco Pannofino.

L'ANNUNCIO SOCIAL

Dopo le prime indiscrezioni sulle riprese e la conferma Mediaset, la reazione di Pio e Amedeo non si è fatta attendere. Sulle loro pagine social ufficiali, i due comici hanno infatti dedicato un post al loro ritorno in tv: «Tutto vero! Ebbene sì, torniamo con Emigratis! e anche in prima serata su Canale5! In tanti ci hanno detto che è una follia… sicuro è che a fare questo programma siamo noi i primi a divertirci come i matti, e riprenderlo dopo più di 4 anni è stato assurdo…si, è così, è la nostra follìa» scrivono all'unisono in attesa che le nuove puntate registrate vengano trasmesse.

