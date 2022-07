Morto Emanuele Maccarini, il gladiatore di 'Avanti un altro' con Bonolis: aveva 44 anni

di Redazione web

È morto Emanuele Vaccarini, noto per aver interpretato il "gladiatore" nel quiz "Avanti un altro" condotto da Paolo Bonolis sulle reti Mediaset. Aveva 44 anni. La notizia ha colto tutti alla sprovvista, sebbene in uno dei suoi ultimi post social Vaccarini avesse fatto sapere di star combattendo con un problema di salute. Sulle cause del decesso, al momento, vige il massimo riserbo da parte di amici e familiari.

Emanuele Vaccarini nel quiz di Paolo Bonolis interpretava un gladiatore e le sue domande vertevano tutte, appunto, sulla antica Roma. Era appassionato di body building e arti marziali miste, di cui era diventato maestro.

AVANTI UN ALTRO: MORTO IL GIGANTE BUONO

Grande dolore nella famiglia di "Avanti un altro". Tanti personaggi della trasmissione hanno voluto salutare Vaccarini atraverso i propri profili social. Tutti utilizzano l'espressione «gigante buono» per descriverlo.

Vaccarini morto: il ricordo di Sonia Bruganelli

Un gravissimo lutto per la trasmissione di Paolo Bonolis "Avanti un altro". E proprio la moglie del conduttore, Sonia Bruganelli, ha voluto ricordare in serata Emanuele Vaccarini con una stories su Instagram con cui ha scritto: "Riposa in pace gigante buono"

