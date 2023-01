Emanuela Folliero choc: «Ho rischiato di morire. Ho preso la scossa dal tostapane, sono caduta a terra, è arrivata l'ambulanza»

Paura per Emanuela Folliero che ha rivelato un episodio choc. Ospite di “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, la conduttrice ha raccontato di un episodio che l'ha vista protagonista che l'ha spaventata molto. Ha quasi rischiato di morire.

Emanuela Folliero, la rivelazione choc

«Nel giorno dell’Epifania ho preso una scossa di energia elettrica – ha raccontato Emanuela Folliero –. Tanto spavento, per fortuna è finito tutto bene. Avevo le mani umide e ho preso la scossa collegando il tostapane. Sono caduta a terra, mio figlio ha chiamato l’ambulanza. Per fortuna, posso raccontarlo e non è accaduto nulla di grave. Solo tanta paura». Ha rischiato la vita per una disattenzione il volto televisivo.

Come sta

E ora passato lo spavento la Folliero ha potuto tirare un grosso sospiro di sollievo che però racconta con voce ancora tremante quei momenti agli speaker condotta da Francesco Fredella, Silvia Annicchiarico e Virginia Tschan.

Ultimo aggiornamento: Martedì 10 Gennaio 2023, 15:29

