Ema Stokholma: «Ballando da Milly ho imparato a sconfiggere la timidezza»

Ema Stokholma, subito la domanda più difficile: quanto Ballando è servito a Ema per vincere quella timidezza che sfociava in insicurezza e che ci ha raccontato durante il programma di Milly Carlucci?



«Ballando è servito moltissimo, soprattutto stare nelle stanze con gli specchi e riguardare le puntate. Io avevo una grande timidezza, ma non tanto per quello che posso esprimere sul palco durante un programma, oppure in radio, in quei casi non sono timida. Ballare non è la mia professione ed esporre il mio corpo mettendomi in gioco in una disciplina che sto imparando a conoscere mi bloccava parecchio all’inizio. Sono stati tutti molto gentili nel mettermi a mio agio e quindi sono riuscita pian piano a vincere questa sfida con me stessa».



Ora si sente più sicura e meno ansiosa? La sta aiutando a superare i traumi di un’infanzia molto difficile?



«I traumi dell’infanzia spero di superarli soprattutto in analisi, il programma televisivo mi aiuta a tirar fuori qualcosa del passato e rifletterci. Di certo mi sento più sicura sì, meno ansiosa. L’ansia mi divora quando devo fare una coreografia e so di avere una sola possibilità, quindi non vorrei sbagliare perché con me c’è una squadra di persone che lavora settimanalmente per quel 1:40 minuti in cui sono in pista. Cerco di essere il più concentrata possibile sia fisicamente che mentalmente».



Quali emozioni prova quando si esibisce sul palcoscenico? E quanto incide il legame anche affettivo con il partner?



«Sicuramente il legame con Angelo mi aiuta a superare tutto più serenamente, anche se emotivamente non è sempre facile gestire il lavoro. Certo, avere una persona come Angelo che mi sostiene, mi aiuta. L’ansia c’è, però devo impegnarmi per dimostrare che quello che mi sta insegnando non è vano».



Quando avete deciso con Angelo Madonia di rendere pubblica la vostra relazione?





Il suo programma Radio2 Happy Family con i Gemelli di Guidonia sta andando molto bene e in tv su Rai2 sfiora il 5%. È una bella squadra. Quali progetti insieme?



«Happy Family sta andando benissimo e non posso che esserne orgogliosa. Ho accettato di farlo superando lo scoglio dell’orario di inizio che coincideva con l'orario in cui ero abituata ad andare a letto! Qualcosa mi ha spinto ad accettare la proposta senza nemmeno chiedermi il perché: ho detto subito di sì. Dopo già i primi giorni ho avuto la sensazione che mi avrebbe cambiato la vita e infatti così è stato. Mi ha accompagnata nel quotidiano per tutta l’estate e continua a darmi moltissima energia. Sono fiera di questo programma interamente crossmediale che porta Radio2 in Tv e dell’alchimia che si è creata con i Gemelli che non voglio perdere assolutamente».

Chissà che Ema più i Gemelli di Guidonia non possa essere anche un’accoppiata per il contorno di Sanremo…

