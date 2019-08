Elite 2 su Netflix: il trailer della nuova stagione

IL TRAILER

Mercoledì 21 Agosto 2019

ha rilasciato il trailer della serie originale, che sarà disponibile in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 6 settembre 2019.Un nuovo anno scolastico è iniziato ae vecchi e nuovi studenti si ritrovano tra i banchi di scuola. Tornare alla normalità dopo la morte di Marina si rivela impossibile: i segreti sono un peso quasi insostenibile ma, come ricorda il trailer in chiusura, la verità alla fine viene sempre fuori.Nella clip vediamo anzitutto Samuel giurare a Nano (interpretato dall'attore de La Casa di Carta, Jaime Lorente) di riuscire a dimostrare di essere innocente nella vicenda di Marina, personaggio ben noto a chi ha visto la prima stagione. E promette di farlo "a qualunque costo", facendo così già intuire che ci saranno episodi movimentati e abbastanza complicati. Polo e Carla però, d'altro canto, sono disposti a tutto pur di tenere nascosti i propri segreti.Miguel Bernadeau - GuzmánDanna Paola - LuItzán Escamilla - SamuelJaime Lorente - NanoMiguel Herran - ChristianAron Piper - AnderOmar Ayuso - OmarEster Exposito - CarlaMina El Hammani - NadiaAlvaro Rico - PoloGeorgina Amoros – CayetanaClaudia Salas - RebecaJorge Lopez - Valerio