Elisabetta Gregoraci, lite con un comico di Made in Sud. «Gino Fastidio allontanato dalla produzione»

Ultimo aggiornamento: 11:34

Brutta lite tradietro le quinte diDurante l'ultima puntata, trascorsa in diretta lo scorso 1 aprile un alterco tra la co-conduttrice e il comico sarebbe addirittura sfociato in una, costringendo la pIn onda con il suo nuovo personaggio "il sommelier della marijuana", Fastidio non sarebbe andato in onda nel corso dell'ultima puntata. Un'assenza che molti hanno notato e che ha mandato l'artista su tutte le furie. Il suo intervento sarebbe stato tagliato per far posto ad Elisabetta Gregoraci, co-conduttrice del programma che quest'anno vede come protagonista anche Stefano De Martino. La Gregoraci avrebbe sforato nei tempi rendendo necessari dei tagli per esigenze televisive, tagli che sono andati a discapito della performace di Gino Fastidio, come riporta FanPage.Secondo alcuni testimoni dietro le quinte non sono mancate le tenzioni. Gino avrebbe inveito contro la conduttrice, tra lo stupore della produzione, che ha deciso di allontanarlo. Pare però non sia la prima volta che il comico vada in escandescenza e pare che non sia nemmeno la prima volta che tra i due nascano liti anche piuttosto accese. Questa è stata però la goccia che ha fatto traboccare il vaso al punto che potrebbe non essere riconfermato nel cast di un'eventale nuova edizione del programma.