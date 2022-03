Elisabetta Gregoraci, il commovente ricordo della madre scomparsa: «Pagherei qualsiasi cosa per abbracciarti»

Non c'è anno che Elisabetta Gregoraci non si ricordi di rivolgere una dedica speciale alla sua mamma, scomparsa il 4 marzo 2010 a causa di un cancro al seno. Come da tradizione, la showgirl ha rivolto un commovente ricordo alla madre Melina, che oggi avrebbe festeggiato il suo 63esimo compleanno.

Elisabetta Gregoraci, il ricordo della mamma

«4 marzo, un giorno importantissimo, nasci tu mamma – ha esordito la Gregoraci a corredo di una foto insieme il giorno delle sue nozze con Briatore –. La persona che mi ha messo al mondo, la mia vita, colei che mi ha insegnato tutto. La mia migliore amica, la mia confidente, la mia guida, il mio tutto. ovunque tu sia mammina mia auguri. Sicuramente ti staranno festeggiando come meriti. Io pagherei qualsiasi cosa per abbracciarti».

La showgirl ha poi pubblciato tra le storie di Instagram un breve video con alcune delle loro foto più belle sulle note di Ovunque sarai di Irama. In passato ha più volte ricordato la madre come «la persona più importante della mia vita, una donna meravigliosa. Penso a lei tante volte nella mia giornata, nella mia giornata di mamma e di donna. Mi ha fatto sempre capire quanto fosse importante la famiglia e la ringrazierò sempre per questo».

