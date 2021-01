Elisa Isoardi a Verissimo: «In diretta tv ho scoperto di dovermi operare. Salvini? Ha metabolizzato prima di me la rottura»

di Redazione Gossip Leggo

Elisa Isoardi a Verissimo racconta la sua infanzia, la carriera e la storia d'amore con Matteo Salvini, la più importante della sua vita. Spazio anche a un aneddoto sulla sua salute. Ha scoperto di avere un polipo alle corde vocali dopo un'ecografia al collo in diretta televisiva a 'Uno Mattina': «Mi sono spaventata parecchio perché la voce è il nostro strumento di lavoro, mi sono operata ed è andata bene. La prevenzione è importante».

La tv e Matteo Salvini

Elisa Isoardi è tornata al timone de "La Prova del Cuoco" nel 2018, in concomitanza con la fine della sua storia d’amore con Matteo Salvini: «Non ero in forma, è stato un periodo difficile perché con Matteo c’eravamo lasciati. Ho provato tante volte in questo lavoro a indossare una maschera ma non ce la faccio. Da un lato è bello perché il pubblico ti vede trasparente, dall’altro è disastroso perché qualsiasi cosa tu abbia si vede... Ci sono voluti tre anni per metabolizzarlo... Con Matteo sono stati cinque anni d’amore bellissimi. Io l’ho amato tantissimo, è stata la storia più importante della mia vita e la porterò sempre nel cuore. Adesso ho solo ricordi belli, ma ci sono voluti tre anni per metabolizzare. Lui ha metabolizzato prima, si è fidanzato e sono felice per lui. Il mio cuore oggi è pronto a ricevere, ma oggi non c'è nessuno. I gossip? Sono amicizie, il cuore è un'altra cosa».

Le critiche

Sulla foto che ha pubblicato quando è finita la storia d'amore spiega: «Mi hanno fatto pentire di averla pubblicata, era una foto d'amore. Mi rendo conto che in quel periodo lui era ministro. Non la trovo per niente volgare e non ho fatto niente di grave. Mi prendo le colpe di essere stata anacronistica.

Il futuro

Infine, alla domanda se vede il suo futuro in Rai o altrove, Elisa dichiara: «Ricomincio da me, da chi mi sa più apprezzare. Sono pronta ad accogliere anche in questo senso. Sono stati diciotto anni bellissimi e dico grazie. Adesso sono pronta a tante cose». Elisa Isoardi ammette anche di desiderare un figlio.

